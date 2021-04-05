اليوم السابع
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التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:00 م
التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات أبريل للشريحة الثانية صرف معاشات
كتب ـ مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات أبريل، مؤكدة انتظام الصرف اليوم الإثنين، للشريحة الثانية، لمن يتقاضى أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 2000 جنيه وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎
 
وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً  كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.
 
على جانب آخر، تواصل الهيئة صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم  2.4 مليون مستفيد بدءاً من أول الشهر  الجارى بالتوازى مع معاشات أبريل.

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صرف معاشات

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