الادعاء الإسرائيلى يتهم نتنياهو باستخدم سلطته "بشكل غير مشروع"

وكالات

اتهمت ممثلة ادعاء إسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام المحاباة كعملة اليوم الاثنين، في بدء محاكمته في قضية فساد تلقي بظلالها على فرص بقائه في السلطة.

وحسب موقع سويس انفو، جاء نتنياهو الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة عليه، إلى محكمة في القدس مرتديا حلة داكنة اللون وواضعا كمامة سوداء ووقف يتحاور بهدوء مع المحامين في حين نظم أنصاره ومنتقدوه مظاهرات صاخبة خارج المحكمة.

وانصرف قبل استدعاء الشاهد الأول للإدلاء بشهادته.

وقالت ليات بن أري ممثلة الادعاء بن اري إن رئيس الوزراء استغل السلطة التي كان يمتلكها بموجب منصبه "بشكل غير مشروع" من أجل التمتع بمنافع حصل عليها من صاحب وسيلة إعلامية، وبشكل يصب في خانة مصالحه الشخصية.

وقالت في استعراضها لما يطلق عليها القضية 4000 التي تتعلق بعلاقة رئيس الوزراء بأصحاب مواقع إخبارية "العلاقة بين نتنياهو والمدعى عليهم أصبحت عملة، شيء يمكن تداوله".

وهذه أول محاكمة من نوعها لرئيس وزراء في السلطة. ووصف نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، نفسه بأنه ضحية عملية ملاحقة ذات دوافع سياسية.