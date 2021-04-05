الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من الدول الغنية من خطورة "قومية اللقاحات"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن يؤدي استمرار "التوجه الخطير لقومية اللقاحات" ضد فيروس كورونا من قبل الدول الغنية إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال جوتيريش، في تغريدة نشرها: "في حال استمرار التوجه الخطير لقومية اللقاحات وتخزينها في الدول الغنية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير تعافي الاقتصاد العالمي"، وفق ما نشرت "روسيا اليوم".

وأضاف جوتيريش: "يجب علينا أن نضمن في أسرع وقت ممكن أن تكون اللقاحات متاحة بأسعار مقبولة لكل الناس. لا يمكننا الانتصار على كوفيد-19 إلا معا".

وسبق أن وجهت منظمة الصحة العالمية انتقادات حادة إلى سياسات توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن 76% منها تم تخزينها في 10 دول غنية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن "قومية اللقاحات" قد تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 9.2 تريليون دولار.