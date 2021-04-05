يشار إلى أنه تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات وعناصر ضاربة فى عنوان مقر إقامته.

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال 3 مواطنين روس فى مدينة كيسلوفودسك أيضًا مرتبطين به، متورطين في تنظيم قناة لتمويل مسلحى الهياكل الإرهابية فى سوريا، وشكل المعتقلون خلية من أنصار تنظيم داعش الإرهابى المحظور فى روسيا الاتحادية لارتكاب جرائم فى إقليم ستافروبول".