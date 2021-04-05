اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا وتيمور الشرقية إلى 91 شخص

الإثنين، 05 أبريل 2021 06:10 م
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا وتيمور الشرقية إلى 91 شخص فيضان
جاكرتا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار المداري "سيروجا" في إندونيسيا وتيمور الشرقية إلى 91 شخصا، فيما لا يزال العشرات مفقودين.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية أنه بعد أن حولت كارثة أمس الأحد البلدات الصغيرة إلى أراضٍ موحلة واقتلعت الأشجار وأجبرت آلاف الأشخاص على النزوح إلى الملاجئ، اجتاح الإعصار المداري أجزاء من البلدين اليوم الاثنين مصحوبا بالرياح العاتية والأمطار الغزيرة ما أدى إلى تفاقم المأساة.

وأفادت وكالة الكوارث الإندونيسية بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة خلال اليوم التالي، كما تتسبب العاصفة في موجات بحرية بارتفاع 6 أمتار.

وأدى الإعصار، الذي كانت تزداد قوته أثناء تحركه نحو الساحل الغربي لأستراليا، إلى إعاقة جهود الوصول إلى الناجين المحاصرين.

كانت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا قد أعلنت سابقا مقتل ما لا يقل عن 70 شخصًا وفقدان 70 آخرين في فلوريس الشرقية.

وفي تيمور الشرقية، قتل ما لا يقل عن 21 شخصًا، وفقًا لما أعلنه مسؤول في الدولة الصغيرة البلغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة والواقعة بين إندونيسيا وأستراليا.

 

 

 


جاكرتا

اندونسيا

فيضانات

كوراث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. صحف إسبانية عن موكب المومياوات: مصر أبهرت العالم.. صحيفة إيطالية: السفر لمصر تجربة فريدة وتبقى محفورة بالذاكرة.. مصرع 75 شخصا فى فيضانات إندونيسيا

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:00 م

مصرع 75 شخصا وفقدان العشرات فى فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:17 ص

العالم هذا الصباح.. أكثر من 50 قتيلا حصيلة فيضانات تضرب إندونيسيا وتيمور الشرقية.. أمن بريطانيا يعتقل 107 أشخاص بمظاهرات رافضة لقانون الشرطة.. برلمان كوسوفو ينتخب فيوسا عثماني رئيسة جديدة للإقليم.. صور

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:00 ص

أكثر من 50 قتيلا حصيلة فيضانات تضرب إندونيسيا وتيمور الشرقية.. صور

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:07 ص

ارتفاع قتلى فيضانات إندونيسيا إلى 44 والحصيلة مرشحة للارتفاع

الأحد، 04 أبريل 2021 04:27 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. سى إن إن تعليقا على موكب المومياوات: احتفال فخم بتاريخ مصر.. وزير خارجية ألمانيا يحذر من اندلاع حرب أهلية بميانمار.. مصرع 20 شخصا جراء فيضانات بإندونيسيا

الأحد، 04 أبريل 2021 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة