اليوم السابع
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اختبارات كورونا مرتين أسبوعيا.. خطة جونسون لإعادة فتح اقتصاد بريطانيا

الإثنين، 05 أبريل 2021 10:07 ص
اختبارات كورونا مرتين أسبوعيا.. خطة جونسون لإعادة فتح اقتصاد بريطانيا بوريس جونسون - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإعادة فتح اقتصاد بلاده تعتمد على تكثيف اختبارات كورونا. وأوضحت الوكالة أنه بموجب خطة جونسون لإعادة فتح الاقتصاد بعد الإغلاق، فإن الجميع فى إنجلترا سيتم حثهم على إجراء اختبار كورونا مرتين أسبوعيا مع إتاحة نظام جديد لجوازات كوفيد للاستخدام على نطاق واسع.

 

وسيتم إتاحة اختبارات مجانية عبر الصيدليات المحلية والمراكز المجتمعية وخدمات التوصيل للمنازل عندما يتم تفعيل هذا النظام فى التاسع من إبريل.

 

  وفى حين أن أغلب البالغين فى إنجلترا قد حصلوا على لقاح الآن، فإن الحكومة تعتقد أن الاختبارات السريعة لكل الشعب ونظام شهادة وضع كوفيد سيساعد فى السيطرة على الوباء مع تخفيف القيود.

 

ومن المقرر أن يكشف بوريس جونسون التفاصيل اليوم الاثنين، وذلك قبل اتخاذ الخطوة المقبلة لرفع القيود عن الشركات والمواطنين فى 12 إبريل الجارى.

 وقال رئيس الوزراء البريطاني فى بيان صادر عن مكتبه إن جهودا هائلة قد بذلت من قبل الرأى العام البريطانى لوقف انتشار الفيروس، وبينما نواصل إحراز تقدم جيد فى برنامج اللقاح وفى خارطة الطريق للتخفيف الحذر للقيود والجارية الآن، فإن الاختبارات المنتظمة السريعة أكثر أهمية لضمان عدم إهدار هذه الجهود.

 

وتقول بلومبرج إن بريطانيا قد عانت من أعلى معدل وفيات فى أوروبا من الوباء، ولا تزال تعانى من أسوأ ركود اقتصادى واجهتها فى 300 عام.

 

 وفاقت وتيرة برنامج التطعيم ضد كورونا ففي بريطانيا باقى أوروبا، حيث حصل 31.5 مليون شخص على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، مما وضع بريطانيا فى موقع جيد لإعادة الفتح فى الوقت الذى اتجهت فيه دول أخرى إلى الإغلاق مجددا.

 

 


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