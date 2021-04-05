وقال وزير الخارجية الأيرلندى "سيمون كوفينى" - وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، إن "بيانات أعداد جوازات السفر الصادرة لمقدمى الطلبات المقيمين فى بريطانيا العظمى تشير إلى أن الرقم تجاوز 422 ألفا بين عامي 2016 و2020".

وأوضحت البيانات أن حوالى 46 ألفا و 400 جواز سفر أيرلندى تم إصداره للمقيمين فى بريطانيا عام 2015 ، بينما تم إصدار 63 ألفا و 500 جواز سفر عام 2016 ، وهو العام الذى صوتت فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبى.

وأضافت أنه خلال عام 2019 ارتفع الرقم إلى أكثر من 120 ألف جواز سفر أيرلندى أصدر فى المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم إصدار 358 ألفا و 900 جواز سفر إيرلنديًا بين عامى 2017 و 2020 للمقيمين البريطانيين.