اليوم السابع
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إزالة اشغالات شارع العامل الأول بإمبابة ورفع 115 اشغال بحى جنوب الجيزة.. صور

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:48 م
إزالة اشغالات شارع العامل الأول بإمبابة ورفع 115 اشغال بحى جنوب الجيزة.. صور محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت أجهزة حى شمال الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وتحقيق السيولة المرورية بشارع العامل الأول بمنطقة إمبابة، تمكنت خلالها من إزالة أكثر من 60 حالة اشغال متنوعة شملت استاندات ومدرجات لعرض المنتجات والبضائع  وسقفيات، وعدد من التند، والترابيزات المتعدية على حرم الطريق العام، والتى تعيق حركة المارة والسيارات.
 
ووجه محافظ الجيزة بالاستمرار فى التصدى للاشغالات، حيث نفذت إدارة الاشغالات والمتابعة، تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب، حملة اشغالات على شارع مراد، وشارع الجامعة، وميدان الجيزة ومتفرعاته، وشارع ربيع الجيزة، وميدان المنيب.
 
واستهدفت الباعه الجائلين والمقاهي والأكشاك والمحلات المخالفة لشروط الترخيص، وتم ضبط ومصادرة شيش ورفع 115 حالة اشغال متنوعة وإيداعها مخازن الحى ومازال العمل مستمر لرفع كفاءة الشارع الجيزاوى.
 
محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (1)
 

محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (2)
 

محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (3)
 

محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (4)
 

محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (5)
 

محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (6)
 

محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (7)
 

محافظة الجيزة تزيل اشغالات شارع العامل الأول بأمبابة (8)
 

الاشغالات

الجيزة

شارع العامل الاول

امبابة

حي جنوب

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