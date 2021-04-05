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إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامه بافتتاح كافيه بدون تصريح

الإثنين، 05 أبريل 2021 11:29 م
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه بعد اتهامه بافتتاح كافيه بدون تصريح مطرب المهرجانات حسن شاكوش-
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مدينة نصر، إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز 19 شخصا آخرين لباكر، فى واقعة افتتاحه كافيه غير مصرح بتشغيله.

وأكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء أمس "كوفى شوب"، مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

 

وقال المصدر، إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش “كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب.

 

ومن خلال الفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.


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