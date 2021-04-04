وزيرة الصحة: قاعدة بيانات صحة المرأة ساهمت فى التعرف على المحددات السكانية للأسرة

شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، برئاسة المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتورة فاتن غازى مقرر المجلس القومى للسكان، وعدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.

وأكدت الوزيرة دعمها الكامل لمشروع القانون لتفعيل الدور التنفيذى للمجلس القومى للسكان للحد من الزيادة السكانية، والاستعداد لتعديل أى بنود فى مشروع القانون مما يمكنه من مشاركة الهيئات التنفيذية المعنية المختلفة لتفعيل دور المجلس لتحقيق أهداف الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الطريقة العلمية التي اتبعتها وزارة الصحة والسكان فى تجميع قاعدة البيانات من خلال تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، ساهمت فى التعرف على الكثير من المؤشرات منها التعليم والتوظيف وكافة المحددات السكانية للأسرة، لافتة إلى أن الوزارة نجحت فى توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة في جميع الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية بالمجان، كما أنه جارى تخصيص "مراكز صحة وتنمية الأسرة" للسيدات والتي تتضمن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن توفير فرص عمل لكافة السيدات، وبما يضمن تحسين الخصائص السكانية.

كما أعربت الوزيرة عن استعدادها الكامل لحضور جلسات دورية لمناقشة بنود مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، للاتفاق على الشكل النهائي للقانون بما يساهم في الحد من الزيادة السكانية.

ومن جانبه توجه المهندس محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بالشكر للدكتورة هالة زايد لدورها فى التصدى لجائحة فيروس كورونا وجهودها في إدارة الجائحة والتى تشهدها مصر حاليًا، حيث إن الاقتصاد المصري وقف صامدًا ومستمرًا فى النمو، لافتًا إلى جهودها في توفير لقاحات فيروس كورونا والتفاوض المستمر لتصنيع اللقاحات في مصر.

كما توجه الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بالشكر للدكتورة هالة زايد، لتنفيذ مبادرات الرئيس للصحة العامة والتي كان من شأنها تحسين الصحة العامة للمواطنين، والتي ساهمت بشكل كبير في خفض معدل الوفيات أثناء جائحة كورونا، مشيداً بتنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يعد نقلة نوعية في القطاع الصحي في مصر.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمجهودات الدكتورة هالة زايد فى ملف الصحة، وإدارتها الحكيمة لهذا القطاع الخدمى الكبير، فضلاً عن سرعة تعاملها مع الكوارث والحوادث الكبرى، وهذا ظهر جلياً فى سرعة تعامل وزارة الصحة والسكان مع حادث قطارى سوهاج، مؤكدين على متابعتها الميدانية لكافة المشروعات الصحية الكبرى.

كما التقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عقب الجلسة بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، حيث ثمنت الوزيرة جهود المجلس في تعزيز دعائم الديمقراطية، بالإضافة إلى ترسيخ الحقوق والحريات، ودوره الهام فى مناقشة مشروعات القوانين التى تحال إليه من الرئيس أو مجلس النواب.

ومن جهته أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالطفرة التي شهدها قطاع الصحة وخاصةً في السنوات الأخيرة، وما حققته مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى تحت شعار 100 مليون صحة من إنجازات انعكست إيجابا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وجهود وزارة الصحة في مواجهة ڤيروس كورونا.