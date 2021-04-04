مصرع طفلة وإصابة أشقائها فى حادث سقوط توك توك ببيارة صرف صحي في العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 من أشقائها، نتيجة سقوط توك توك يستقلونه، في بيارة صرف صحي بإحدى قرى العياط بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 4 أشقاء نتيجة سقوطهم في بيارة صرف صحي بقرية تابعة لمركز العياط.

بإجراء التحريات تبين أن المصابين كانوا يستقلون توك توك، سقط في بيارة الصرف الصحي غير المغطاة، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أن طفلة من الضحايا لقيت مصرعها، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.