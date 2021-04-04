اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة وإصابة أشقائها فى حادث سقوط توك توك ببيارة صرف صحي في العياط

الأحد، 04 أبريل 2021 08:01 م
مصرع طفلة وإصابة أشقائها فى حادث سقوط توك توك ببيارة صرف صحي في العياط توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 3 من أشقائها، نتيجة سقوط توك توك يستقلونه، في بيارة صرف صحي بإحدى قرى العياط بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة 4 أشقاء نتيجة سقوطهم في بيارة صرف صحي بقرية تابعة لمركز العياط.

بإجراء التحريات تبين أن المصابين كانوا يستقلون توك توك، سقط في بيارة الصرف الصحي غير المغطاة، مما أسفر عن إصابتهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أن طفلة من الضحايا لقيت مصرعها، متأثرة بالإصابات التى لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


مصرع طفلة

بيارة صرف صحي

سقوط توك توك

حادث توك توك

العياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة