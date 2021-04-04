الدكتور على جمعة يقترح بالعمل على كتاب يضم فقه الإمام الليث بن سعد.. صور

كرم مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة الإمام الليث بن سعد العالمية لعام 2020.

قال الدكتور أسامة الأزهري ، إن من أعظم آيات الشرف أن أنال جائزة تحمل اسم الإمام الليث بن سعد فهي جائزة رفيعة و سامية.

وقدم الدكتور أسامة الأزهري، اقتراحا بجمع أحاديث الليث بن سعد من صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن وإصدار كتاب صحيح الليث بن سعد وشرحه.

وأضاف: أحصيت فيما يزيد عن 700 حديث في البخاري ومسلم من الأحاديث المروية للإمام الليث وإذا جمعت في كتاب، سيكون كتابا شديد القدر سيكون إحياء نوقف به ماوقع في جيل سابق من إهمال فقه هذا الإمام كما قال الامام الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه وما قاموا به.

وأضاف الأزهري، أنه يعمل علي جمع مكتبة يجمع فيها كل الكتب والمقالات ورسائل الماجستير ليكون مكتبه متكاملة لهذا الإمام العظيم.

ونوه الأزهري بأن الإمام الليث فيه عدد من الأركان، الركن الاول من شخصيته العلم، الركن الثاني الكرم و الثراء ، الركن الثالث الثقة التي حظي بها عند ولاة الأمر، الركن الرابع العمران.

وتابع: أوقع الله في الإمام الليث الثقة فيه وفي علمه عند مراتب القيادة ، مشيرا إلى أن الندوة إحياء لفقه الليث وإظهار فقه جديد لفهم الشريعة وفهم احتياجات المجتمع، نعتز به ونفتخر به ، مؤكدا أننا نجمع كل لمحة وردت عنه لتأسيس مشروع أو مسار علمي لهذه الشخصية العظيمة.

وأشار الازهري إلى أن الشرع قد عادى الفقر معاداة تامة، نعادي الفقر والجوع ، وإذا وجد الفقر فلن تنهض النفوس إلى التدين ومكارم الشريعة .

وقال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، إن المركز يتطرق إلى عدد من المجالات، من بينها اهتمامات بالاسلام السياسى، ويمنح المركز العديد من الجوائز، منها أحمد زويل للمعرفة ، كذلك جائزة الامام الليث بن سعد العالمية، معلنا أنه تم منحها للدكتور أسامة الأزهرى، عن موسوعته جمهرة أعلام الأزهر الشريف.

وأضاف المسلماني، خلال كلمته، أننا نلتقي مع شيخ الإسلام، الإمام الليث بن سعد في عدة مسارات منها العلم، والوسطية ونبذ التطرف والغلو، مؤكدا أنه كان قوة ناعمة في عصره.

ودعا إلى تأسيس رواق دائم للوسطية ومكافحة التطرف والغلو وان يسمى بإسم الامام الليث بن سعد، مشيرا إلى أن الإمام الليث بن سعد كان ينفق الملايين علي الفقراء.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مؤلف" جمهرة أعلام الأزهر الشريف" للدكتَور أسامة الأزهري، تستحق التقدير والاحترام لأنها محاولة جادة الحقت العصر الحاضر بالماضي، مؤكدا أنه قرأ منها الكثير وفيها من التحليل العميق الذي يستحق القراءة، والفوز بجائزة الإمام الليث بن سعد العالمية.

واكد، أن الإمام الليث، كان قوة ناعمة في عصره وله كرم متدفق، لافتا إلى أن الإمام بن حجر، ذكر أن ثروة الإمام الليث بن سعد، ما يقارب 18 مليون جنية شهريا وما وجبت عليه الزكاة قط، خاصة وأنه كان ينفق أمواله على الفقراء، مؤكدا أن هذا التصرف كان يمثل باكورة العمل العبادي الاجتماعي.

وأضاف أن الإمام الليث بن سعد كان يمثل قيمة العطاء الوطني، وأسس لبداية نشأة الجدل الأصولي مع الإمام مالك ونقلها ابن القيم في كتبه، مشيرا إلى أنها كانت الرسائل بينهم تبدأ بالحمد لله وتبيجل وتعظيم فيما بينهم.

وقال الدكتور علي جمعه، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب إن الإمام الليث بن سعد كان سببا في مجئ الإمام الشافعي إلى مصر حتي يلحق بتلامذة الليث وحتي يضم علمه، وهو واحد من الأئمة العظام وملأ الدنيا علما حتى بعد هذه السنين الطوال نتذكره وننتفع بعلمه.

واقترح جمعه، خلال الندوة المنعقدة في مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، أن يضم فقه الإمام الليث بن سعد، ويجمع في مكان واحد، في كتاب، مؤكدا أنه قيل عنه أنه فاق في علمه وفقهه إمام المدينة المنورة مالك بن أنس، غير أن تلامذته لم يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في الآفاق، مثلما فعل تلامذة الإمام مالك، وكان الإمام الشافعي يقول: "الليث أَفقه من مالك إِلاَ أَنَ أَصحابه لم يقوموا بِه "بلغ مبلغا عاليا من العلم والفقة".

وأضاف أن الليث كان فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم، بحيث أن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلي رأيه ومشورته، وقد أراده المنصور أن ينوب عنه على الإقليم فاستعفى من ذلك.

وتابع: "وإذا كان أصحابه لم يقوموا بفقهه فاندثر مذهبه، فقد قاموا بحديثه، وحدثوا عنه في الآفاق، فروايته منتشرة في كتب السنة المختلفة، وهو ثبت ثقة بإجماع أهل الحديث".

وحضر الندوة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب والمستشار احمد مناع أمين مجلس النواب والحبيب علي الجفري، والكاتب الصحفي محمود مسلم.