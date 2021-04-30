اليوم السابع
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8 معلومات لا تعرفها عن بحيرة البردويل بسيناء

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:00 ص
8 معلومات لا تعرفها عن بحيرة البردويل بسيناء بحيرة البردويل
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن افتتاح موسم الصيد فى بحيرة البردويل بشمال سيناء بحضور عدد من الصيادين ومسئولى وزارة الزراعة، بعد عملية التطوير الكبرى خلال الراحة البيلوجية.
 
1- تقع بحيرة البردويل على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.
2- طولها حوالى 90 كيلو متر وعرضها حوالى 22 كيلو متر.
3- تغطى مساحة تقارب 700 كيلو متر مربع.
4-البحيرة ضحلة ويصل عمقها إلى ثلاثة أمتار.
5- يفصلها عن البحر المتوسط ممر رملى ضيق.
6- فيها افضل وأندر أنواع الاسماك ويتمتع انتاجها بسمعة متميزة محليا وعالميا .
7- هذا الموسم حقق أعلى إنتاجية منذ 20 عاما.
8- القائمين على البحيرة يتابعون كافة الإجراءات المتبعة فى عملية الصيد ومدى التزام الصيادين بها، بعد الراحة البيلوجية للبحيرة من أجل الحفاظ على الثروة السمكية بها.
 

بحيرة البردويل

سيناء

الاسماك

الانتاج السمكى

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