5 عادات خاطئة تنقل لك الأمراض والفيروسات.. تعرف عليها

كتبت سماح لبيب

يحاول الكثير من الأشخاص فى كل بلدان العالم اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بالفيروسات خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى تقليل الخروج من المنزل خاصة لكبار السن تجنبا للإصابة بعدوى كورونا فى الموجة الثالثة والمنتشرة فى كل بلدان العالم، وهناك بعض العادات الأخرى التى تساهم فى نقل العدوى والميكروبات والفيروسات والتى يجب الامتناع عنها من جميع الأشخاص .

ووفقا لموقع health line " الطبى فإن 60% من الأمراض تأتى بسبب عادات وسلوكيات خاطئة يمارسها الكثيرون، وتتسبب فى انتشار الأمراض الفيروسية والبكتيرية بالاضافة إلى زيادة الفرصة فى زيادة العدوى بفيروس كورونا ومنها :

1 العطس على اليد يساعد على انتقال الفيروسات عند مصافحة أى شخص.



العطس

2ـ البصق فى الشارع، حيث يؤدى الهواء لانتقال الفيروس من الأرض للجهاز التنفسى لأى إنسان خاصة مع انتشار الرياح .

3ـ عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم غسل الأيدى على مدار اليوم.



غسل الايدى

4ـ نقص التهوية والجلوس فى أماكن مغلقة مما يسمح بانتقال الأمراض.

5ـ تناول الأطعمة المكشوفة فى الشارع التى قد تتعرض للحشرات الحاملة للفيروسات.

عادات صحية للحفاظ على نفسك



حافظ على نظافتك:



يعد غسل اليدين من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وانتشارها، يعد استخدام الصابون العادي والماء الدافئ بنفس فعالية استخدام الصابون المضاد للبكتيريا، احملي جل اليدين المعتمد على الكحول لاستخدامه عندما لا تستطيعين الغسل.

تناول الأكل الصحى :



يمكن أن يساعدك الأكل الجيد (بما في ذلك الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة) والحصول على قسط كبير من الراحة والتحكم في التوتر وممارسة الرياضة على مقاومة العدوى.

الإقلاع عن التدخين:



إذا كنت مدخنًا ، يجب الابتعاد عن التدخين، أيضا ابقِ أطفالك بعيدًا عن التدخين السلبي، فهو ضار بصحتهم ويمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض البرد.

نظف منزلك:



يمكن لأي شخص مريض أن ينشر الجراثيم عن طريق لمس أسطح الطاولات أو الهواتف أو الألعاب أو الأكواب أو أحواض الحمام.

استخدم المناديل الورقية:



يمكن للفيروسات أن تعيش على مناديل القماش، لذا استخدمها وتخلص منها على الفور، واستبدالها بالمناديل الورقية التي تستخدم مرة واحدة.

تجنب لمس وجهك:



حاول ألا تفرك عينيك أو أنفك أو فمك، فغالبًا ما تنتشر الجراثيم بهذه الطريقة.