10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - السيد فلاح

تقدم 10 مرشحين لرئاسة جامعة قناة السويس، بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب الترشيح من السبت 24 أبريل وفقًا للجدول المعلن لكل جامعة، واستمر التقديم على مدار 5 أيام حتى 29 أبريل، على أن يتم فتح باب تلقى الطعون على مدار يومى 4 و5 مايو المقبل، ثم بعد ذلك يعقد اجتماع لجنة البت فى الطعون بحسب الجدول الزمنى للجامعة، ثم إعلان القائمة النهائية تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصية.

وتقدم لرئاسة جامعة قناة السويس الدكتور أحمد زكي، القائم بأعمال رئيس الجامعة حاليًا، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور كمال محمد حافظ، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم فارس، عميد الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور علي معوض أحمد، أستاذ بقسم الرقابة على الأغذية بكلية طب بيطري وقائم بعمل عمد كلية الطب البيطري بجامعة العريش سابقًا، والدكتورة جميل محمد علي، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية والدكتور ناصر سعيد عبدالخالق عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد سعد زغلول، عمليد كلية العلوم، والدكتور أحمد إبراعيم السقا، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بجامعة قناة السويس.