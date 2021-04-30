"يوم بدر .. دروس وعبر".. موضوع خطبة الجمعة فى المساجد اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة، تحت عنوان " يوم بدر .. دروس وعبر"، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة مسبقا وعممته على الأئمة، وشددت على ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.

كما جددت وزارة الأوقاف، تنبيهاتها لأئمة المساجد بضرورة ألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين "الأولى والثانية"، مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .

وقالت وزارة الأوقاف، إن يوم بدر من أيام الله سبحانه وتعالى حيث جاء فيه التثبيت والتأييد من الله عز وجل، لعباده المؤمنين الذين أوذوا وأٌخرجوا من ديارهم بغير حق، فأذن الله تعالى لهم أن يدفعوا الظلم عن دينهم ووطنهم وأنفسهم وبشرهم بالنصر العظيم، حيث يقول تعالى:" أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"، فكان يوم بدر يومًا فارقًا بين الحق والباطل، وسماه الله تعالى يوم الفرقان، ونال من شهده من البشر والملائكة التشريف الأعظم والتكريم الأسمى، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم:"جاء جبريلل فقال ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قلت:خيارٌنا، قال:"وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة".