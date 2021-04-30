وزير الأوقاف يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. لايف

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقه مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، إضافة إلى 5 مساجد أخرى بالمحافظة بالجهود الذاتية.
تتضمن خطة الوزارة افتتاح 13 مسجدًا جديدًا، منها 6 مساجد إحلال وتجديد بمحافظة البحيرة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (115) مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة وترميم، وإجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجد إحلال وتجديد ، و95 مسجدا صيانة وترميم.
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