وزير الأوقاف يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. لايف

تتضمن خطة الوزارة افتتاح 13 مسجدًا جديدًا، منها 6 مساجد إحلال وتجديد بمحافظة البحيرة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (115) مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة وترميم، وإجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجد إحلال وتجديد ، و95 مسجدا صيانة وترميم.