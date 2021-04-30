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وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان اليوم مسجد بدمنهور بتكلفة 9.5 مليون جنيه

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:00 ص
وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان اليوم مسجد بدمنهور بتكلفة 9.5 مليون جنيه مسجد عمر بن الخطاب بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقه مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه على نفقة وزارة الأوقاف، إضافة إلى 5 مساجد أخرى بالمحافظة بالجهود الذاتية.

يأتى ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا بمحافظة البحيرة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (115) مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلالا وتجديدًا ، و 6 مساجد صيانة وترميمًا ، وإجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395 مسجدًا ، منها 1300 مسجد إحلالًا وتجديدًا ، و95 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفي سياق متصل، تفتتح وزارة الأوقاف، 13 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديداً، وذلك اليوميوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1395 مسجدًا، منها 1300 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و (95) مسجدًا صيانةً وترميمًا .

 

 

 


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