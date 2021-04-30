وزارة السياحة تغلق 9 منشآت لتقديم الشيشة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب محمد أسعد

أعلنت وزارة السياحة ، إيفاد قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بالوزارة لجان سرية للمرور على عدد من المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم وكافتريات لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء والوزارة.

وفي هذا الصدد قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، إن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ عدد 9 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة مما يؤدى إلى تكدس الرواد بها، بإلاضافة إلى تقديم الشيشة مما يعد إضراراً بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومما يؤثر أيضاً على سمعة مصر السياحية، مشيراً إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت.

أضاف "العاصي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتى خلال أيام الأجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.