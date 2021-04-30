والد شهيدى طريق المناشى بمنشأة القناطر يروى تفاصيل الحادث.. فيديو

كتب أحمد حربى

روى خالد عبد الفضيل أبو هلال، مدير مدرسة على المعاش، تفاصيل ماٍسأة استشهاد نجيليه أحمد ومحمود فى طريق المناشي - الخطاطبة في مركز منشأة القناطر بالجيزة، حيث أكد أنه فقد ابنيه فيما أصاب محمد ثالثهم عندما تعرضوا جميعهم لحادث سير مأساوى على الطريق عقب أذان المغرب أمس الأول.

وقال خالد أبو هلال لـ"اليوم السابع"، إن نجله محمود أبلغه بأنه سوف يذهب مع شقيقه أحمد ومحمد إلى المناشي لإحضار بعض الفراشة والأدوات الكهربائية لمساعدتهم فى عملهم وأكل العيش فى إقامة السرادقات العزاء ولوازم الأفراح، ثم إنه فوجئ بعدها بساعتين بخبر وفاة نجيليه على الطريق.

وأكمل الأب المكلوم: لم أشعر بنفسى عندما سمعت الخبر ولكنى توجهت بالحمد والشكر لله فى الحال وسارعت إلى مكان الحادث عند المتحدة بمدخل قرية عزبة ربيع حيث فوجئت بسيارة ميكروباص تسير عكس الاتجاه اصطدمت بسيارة أبنائى الملاكى التى تحملهم الثلاثة فمات أحمد ومحمود فى الحال فيما أصيب محمد بجروح خطيرة.

وواصل والد الضحايا: الفاجعة ألمت بقرية أبو غالب جميعها والكل كان على قلب رجل واحد فى مشهد جنائزى تخطت 10 آلاف مشيع واكتشفت أن أحمد ومحمود ليسوا أبنائى فقط ولكنهم أبنائى أبوغالب وأشكرهم جميعا، وأطالب المسئولين بضرروة الاهتمام بالطريق الذى يربط أكثر من 8 محافظات من القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة والقلوبية والمنوفية حتى مطروح والسلوم وضورة تفعيل وعمل أكثر من حارة وتشغيله فى أكثر من اتجاه بدلا من تكرار الحوادث يوميا عليه.

فيما أكمل محمد شقيق الضحايا المصاب حديث والده قائلا: كنت مع أشقائى بعد الإفطار وعندما وصلنى عند مدخل المتحدة على طريق يوجد أكثر من نصف كيلو متر مطبات هواء كما أن سيارة ميكروباص جاءت أمامنا فى عكس اتجاه السير واصطدمت بسيارتنا الملاكى بكل قوة ولم أدرى ما حدث.

وطالب شقيق الضحايا المسئولين بسرعة إنجاز الطريق حتى يقف نزيف الدماء والحوادث ولا بد من تسليم الطريق الذى بدأت شركات المقاولات العمل فيه منذ 10 سنوات ولم يتنهوا حتى الآن.