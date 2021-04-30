هنا مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة.. يخدم أشهر المناطق الشعبية بدمنهور..فيديو

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرافقه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بافتتاح مسجد عمر بن الخطاب.
ويعتبر مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور من أكبر مساجد محافظة البحيرة على الإطلاق بمساحة 1375 مترا، والتى قامت وزارة الأوقاف بأعمال الإحلال والتجديد له بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه.
ويضم المسجد الجديد طابقين الطابق الأول يشتمل على صحن المسجد ومصلى أرضي رجالي ومصلي أرضي سيدات ومكتبه ويضم الطابق الثانى مصلي سيدات وخمس غرف وممر.
من جانبه، أكد الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الجديدة وأعمار المساجد بكافة مراكز وقرى المحافظة، مضيفا أن هناك طفرة هائلة فى بناء المساجد خلال الفترات الماضية مما يعكس رؤية وزارة الأوقاف فى هذا الشأن ويعد بمثابة ردا بليغا على الشائعات التى تطلقها الجماعات الإرهابية حول قيام الدولة بهدم المساجد.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم إنشاء 217 مسجدا جديدا بنطاق محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 375 مليون جنيه، أخرهم افتتاح 5 مساجد أخرى بالتزامن مع افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه.
فيما أكد الشيخ أيمن عطا الله- إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور، أن هذا المسجد هو من أكبر مساجد المحافظة وتم إحلاله وتجديده بالكامل ليكون من أكبر الصروح الإسلامية فى مصر، مضيفًا أن هذا المسجد له دور كبير فى تقديم الخدمات الدينية لأهالى حى إفلاقه أكبر الأحياء الشعبية بمدينة دمنهور ذات الكثافة السكانية العالية.
وشدد إمام مسجد عمر بن الخطاب على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتأكيد على التعقيم الكامل للمسجد والتشديد على ارتداء المصلين الكمامات الطبية حرصا على أرواحهم.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد ألقى خطبة الجمعة وأم المصلين فى الصلاة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، وجاءت الخطبة تحت عنوان "يوم بدر .. دروس وعبر".
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة
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