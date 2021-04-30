هنا مسجد عمر بن الخطاب أكبر مساجد البحيرة.. يخدم أشهر المناطق الشعبية بدمنهور..فيديو

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم إنشاء 217 مسجدا جديدا بنطاق محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 375 مليون جنيه، أخرهم افتتاح 5 مساجد أخرى بالتزامن مع افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور بتكلفة نحو 6 ملايين جنيه.

فيما أكد الشيخ أيمن عطا الله- إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور، أن هذا المسجد هو من أكبر مساجد المحافظة وتم إحلاله وتجديده بالكامل ليكون من أكبر الصروح الإسلامية فى مصر، مضيفًا أن هذا المسجد له دور كبير فى تقديم الخدمات الدينية لأهالى حى إفلاقه أكبر الأحياء الشعبية بمدينة دمنهور ذات الكثافة السكانية العالية.