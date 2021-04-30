اليوم السابع
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نتنياهو: حادث التدافع يعد بين "أفظع الكوارث" في تاريخ إسرائيل

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:54 ص
نتنياهو: حادث التدافع يعد بين "أفظع الكوارث" في تاريخ إسرائيل نتنياهو
كتب رامى محيى الدين

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اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أن حادث التدافع في الجليل يعد بين "أفظع الكوارث" في تاريخ إسرائيل، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.

وقال مسعفون إسرائيليون إن العشرات لقوا حتفهم فى تدافع أعلى جسر خلال احتفال دينى فى إسرائيل، الأمر الذى وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه كارثة كبيرة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرئيلية بارتفاع عدد القتلى لـ44، فضلاً عن وجود 150 مصابًا.

وكان عشرات الآلاف من اليهود تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاى للاحتفالات السنوية التى تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

وقالت منظمة نجمة داود الحمراء فى بيان على تويتر إنّ المأساة التى وقعت أثناء مشاركة عشرات آلاف اليهود فى رحلة الحجّ السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاى على جبل ميرون أسفرت عن وقوع "عشرات القتلى"، مشيرة إلى أنّ طواقمها "تكافح لإنقاذ أرواح عشرات الجرحى، ولن تستسلم إلى أن يتمّ إخلاء آخر ضحية".


نتنياهو

حادث التدافع

الجليل

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