نائب محافظ المنيا: سحب التراخيص عقوبة عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى نائب محافظ المنيا، الدكتور محمد أبوزيد، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين، والركاب، بالإجراءات الوقائية، والاحترازية، وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومتابعة مستوى النظافة العامة.

جاء ذلك بناء على تكليف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعددٍ من مراكز جنوب المحافظة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد نائب محافظ المنيا، ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين لقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى سحب التراخيص فى حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة فى حالة عدم ارتدائها، وطالب المواطنين من رواد وسائل النقل، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات، لمتابعة الوضع الصحي، وللاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت الجولة مستشفى حميات ديرمواس، والمستشفى المركزى بديرمواس، ومستشفى ملوي، حيث تفقد عددا من الأقسام منها العناية المركزة، والحضانات، وعناية القلب والقسطرة، وغرفة الغازات، كما تابع توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

واطمأن نائب المحافظ، على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة فى مواجهة الأزمة.