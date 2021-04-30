نائب محافظ الجيزة يصل موقع حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

كتب أسامة عبد الحميد

وصل منذ قليل إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، لموقع حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد والوقوف على أسباب اندلاع الحريق بالكنيسة.

كانت مطرانية الجيزة أعلنت السيطرة على حريق نشب فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخه، مؤكدة عدم وجود إصابات حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوت وانصراف المصليين.

كان الحريق أندلع مساء اليوم داخل كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

كما قد دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مبنى وكنيسة مارمينا بالعمرانية.



