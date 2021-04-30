مُصادرة 237 شيشة وتغريم 57 مواطنا لمجابهة كورونا بالإسماعيلية والشرقية والمنيا

الإسماعيلية - السيد فلاح - المنيا - حسن عبد الغفار

شن حى ثالث الإسماعيلية، حملة مكبرة للإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك لرفع الإشغالات وفض التجمعات والتأكيد على الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف اللواء مجدى عنانى، السكرتير العام للمحافظة.

واستهدفت الحملة عدة شوارع من بينها شارع شبين الكوم، والموقف الجديد والطريق الدائري، وميدان 30 يونيو "فوكس"، منطقة الدوحة.

وضبطت الحملة، بعض المقاهى المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تقديم الشيشة للزبائن المترددين على المقهى، حيث أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط أكثر من 100 شيشة، وكذلك تحصيل غرامات فوريه لعدم ارتداء الكمامة.

وجه اللواء مجدى عنانى، السكرتير العام للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمطاعم والكافتريات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من عدم تقديم المقاهى الشيشة لروادها وتفعيل القانون بكل حسم على المخالفين.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، فى ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشددًا على رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة، عدم الاستهانة بالمشكلة، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى موظف لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية فى موقع العمل، مع الحزم والتدقيق المستمر فى الإجراءات الوقائية حتى نعبر هذه الأزمة بسلام، ونحافظ على سلامة الجميع.

وشدد "عنانى"، على رؤساء الأحياء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً فى نطاق عمله لرصد أى حالات مخالفة والتعامل الحازم معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالى الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا.

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية و مصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية و المرور على المقاهى والكافتريات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة -شرطة المرافق - الإدارة العامة للمرور -مباحث المركز -حى أول وثان الزقازيق) وأسفرت الحملة عن تشميع مطعم مخالف بدون ترخيص بحى مبارك وتحرير 13 محضر ضد أصحاب محال تجارية لعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية وحيازه منتجات مجهولة المصدر ووضع اشغالات مخالفه أمام المحال وتم رفع 78 حالات إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات و 9 أنابيب بوتوجاز فضلا عن تغريم 22 مواطنين لعدم إرتداء الكمامه الواقية كما تم ضبط 32 شيشة بكافتريا مخالفه بطريق هرية الجديد وبعض المقاهى المخالفة بقريه تل حوين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من ضبط ورفع 233 حاله إشغال طريق مخالف و تحرير 12 محضر إشغال طريق ، وتحرير5 محاضر ضد أصحاب مقاهى مخالفة لتقديمهم شيشه للمترددين وتم التحفظ على 37 شيشه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لضبط المقاهى المخالفة بالمدينة وأسفرت الحملة عن مصادرة 104 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

و تمكنت رئاسة المركز من توقيع الغرامة المالية المقررة وقدرها 50 جنيها على 7 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة تفتيشية مفاجئة على سائقى السيارات الاجرة والسرفيس والتوك توك لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات وتم تطبيق الغرامة المالية المقررة على 3 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

كما ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 100 كيلو صابون مجهول المصدر فى حملات تفتيشية ورقابية على المصانع بمدينة العاشر من رمضان ، ذلك فى إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وأفاد بيان، أن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة حمله على المحال التجارية والمصانع والمطاعم بنطاق المدينة وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

أوضحت وكيلة الوزارة إن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المنظفات بمنطقه مجمع تبارك لوجود صابون سائل مجهول المصدر وتم التحفظ على 10 جراكن صابون سائل زنه الواحد 10 كيلو بإجمالى 100 كيلو صابون سائل على ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير 3 محاضر جنح ادط ضد أحد أصحاب الانشطه التجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين فى مجال الأغذية بالمطاعم.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، الحملات الميدانية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وشدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات، واسفرت عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيرس كورونا وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، خلال حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملة ، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى 5 مخالفات لعدم ارتداء الكمامة، وفى مركز ديرمواس ،أسفرت الحملات عن تحرير 6 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات بالإضافة الى استمرار اعمال الرش والتطهير للمواقف ووسائل النقل والمواصلات ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.