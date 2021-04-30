مياه القناة: غرفة عمليات لمتابعة مشاكل الصرف خلال أعياد العمال وشم النسيم

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن العمل يسير بانتظام داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى نطاق عملهم للإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فور حدوثها، لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم .

وأكد رئيس شركة مياه القناة، فى بيان له، علي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين إدارات الطواريء على مستوى قطاعات القناة الثلاثة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة، مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، حيث تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأوضح "عصمت" أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.