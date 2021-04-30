موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 30-4-2021.. 70 ألف طلب لإحلال سيارات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 30-4-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي إلى 70 ألف طلب، الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعاً، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 7.2 مليار جنيه، في 7 قطاعات بمحافظة أسوان

المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك فى مبادرة إحلال السيارات إلى 70 ألف طلب أعلن محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي إلى 70 ألف طلب منذ فتح باب التسجيل فى 4 يناير الماضى وحتى الآن، يتم دراستها حاليًا بالتعاون مع البنوك وشركات إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة. أعلن محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي إلى 70 ألف طلب منذ فتح باب التسجيل فى 4 يناير الماضى وحتى الآن، يتم دراستها حاليًا بالتعاون مع البنوك وشركات إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة.

قال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن فريق عمل المبادرة بوزارة المالية انتهى منذ بدء تسليم السيارات الجديدة بدلاً من المتقادمة في أول أبريل الحالي إلى يوم الأربعاء الماضي، من تسليم 340 سيارة جديدة للمستفيدين، وتحملت الخزانة العامة 4.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لها طبقًا للمبادرة الرئاسية، لافتًا إلى أن أعداد المستفيدين ستتضاعف خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يوجد 2262 طلبًا في مرحلة القبول النهائي، وأربعة آلاف و662 طلبًا تم إحالته بالفعل إلى البنوك الذى تقوم بدراسته ائتمانيًا، بخلاف 10 آلاف و877 طلبًا يدرسه فريق عمل المبادرة؛ للتأكد من توافقها مع شروط وضوابط المبادرة خاصة شرط مرور 20 عامًا على تاريخ إنتاجها.

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعا فى محافظة أسوان بـ7.2 مليار جنيه أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الخامس من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020)، الذي يتضمن حصر للمشروعات، التى تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الخامس من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020)، الذي يتضمن حصر للمشروعات، التى تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن العدد الخامس من تقرير "متابعة المواطن في المحافظات"، تضمن حصر المشروعات التي تم الانتهاء منها في محافظة أسوان، خلال عامي (18/2019- 19/2020)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 855 مشروعاً، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بحوالى 7.2 مليار جنيه، في 7 قطاعات (التعليم، الصحة، الري، الإسكان، الكهرباء، النقل، التنمية المحلية).

الإسكان: 7.7 مليار جنيه استثمارات الوزارة ببنى سويف منذ تولى الرئيس السيسى قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة بنى سويف، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 7.7 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينتى بني سويف الجديدة، والفشن الجديدة. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة بنى سويف، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت نحو 7.7 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينتى بني سويف الجديدة، والفشن الجديدة.

أضاف وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة بنى سويف من 2014 وحتى الآن بلغت 18972 وحدة سكنية، منها وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروع تأهيل المنازل، وغيرهما، كما تم تطوير 16 منطقة غير آمنة، وتم وجارٍ تنفيذ 7 مشروعات خدمية، وتنفيذ مشروعات طرق بإجمالى أطوال 15 كم.

مراجعة التكاليف وزيادة القيمة المضافة أبرز أهداف هيكلة قطاع الصناعة أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية. أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الإصلاح الهيكلي لقطاع الصناعة والتجارة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى أطلقته الحكومة المصرية مؤخراً ويستهدف بناء منظومة متطورة للصناعة المصرية أكثر حداثة وكفاءة تتيح الفرص المتكافئة لكل مصري ومصرية.

وقالت "جامع"، إن الوزارة وضعت عددًا من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مع التأكيد على أهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر، وكذا لأصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين علي حد سواء، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة "الخضراء" في الإنتاج.

تنظيم الاتصالات: تحسن جودة خدمات شركات المحمول بـ6 مناطق خلال الربع الأول من 2021 أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات- التابع لجهاز تنظيم الاتصالات- تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى مارس 2021)، وذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين. أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات- التابع لجهاز تنظيم الاتصالات- تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى مارس 2021)، وذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

وعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإداري الثالث في الطرق والمدن والاحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.