اليوم السابع
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خالد صلاح
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ملوك ورؤساء العرب يعزون العاهل الأردني في وفاة ممثله الشخصي

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:00 م
ملوك ورؤساء العرب يعزون العاهل الأردني في وفاة ممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة الأمير محمد بن طلال، أعرب فيها عن بالغ التعازي وصادق المواساة للعاهل الأردني ولشعب الأردن واسرة الفقيد، سائلا الله سبحانه وتعالى ان يتعمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
 
كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ برقية عزاء ومواساة مماثلة للملك عبدالله الثاني، في وفاة الأمير محمد بن طلال.
 
وبعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، برقية تعزية إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين في وفاة الأمير محمد بن طلال.
 
كما بعث نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
 
وبعث سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق اليوم برقية تعزية ومواساة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للملك.
 
وأعرب السلطان هيثم في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية،عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته ويُلهم الملك عبدالله الثاني وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان .
 

الأمير محمد بن طلال

الأردن

السعودية

الإمارات

عمان

وفاة محمد بن طلال

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