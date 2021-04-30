اليوم السابع
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خالد صلاح
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مقتل 7 مدنيين جراء هجوم مسلح شمال أفغانستان

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:16 ص
مقتل 7 مدنيين جراء هجوم مسلح شمال أفغانستان هجوم مسلح في أفغانستان
أ ش أ

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 قال مسئول أفغاني، إن سبعة مدنيين لقوا حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون تابعون لحركة "طالبان" في مقاطعة "خينجان" بإقليم "بغلان" الواقع شمالي البلاد.
 
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الجمعة، عن "عبد النصير راسيخ" حاكم مقاطعة "خينجان" تأكيده أن الهجوم شنه مسلحو "طالبان" على منزل تابع لأحد أفراد القوات الأمنية، مشيرا إلى أن جميع الضحايا المدنيين من أقارب الجندي الذي فر من المنطقة عقب الهجوم.
 
وأضاف راسيخ، أن اثنين من مسلحي طالبان لقيا حتفهما أيضا جراء هذا الهجوم الذي لم تعلق عليه الحركة بعد.
 

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أفغانستان

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القوات الأفغانية

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