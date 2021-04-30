اليوم السابع
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مقتدى الصدر يتلقى لقاح مضاد لفيروس كورونا ويحث العراقيين على التطعيم

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:00 ص
مقتدى الصدر يتلقى لقاح مضاد لفيروس كورونا ويحث العراقيين على التطعيم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى فى العراق
كتب وكالات

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تلقى زعيم التيار الصدرى فى العراق، مقتدى الصدر، الخميس،لقاحا مضادا لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، فيما حث العراقيين على أخذ اللقاح، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وظهر الصدر فى مقطع فيديو نشره حساب مصلح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدرى والمعروف بلقب "وزير الصدر"، وهو يتلقى اللقاح فى أحد المراكز الصحية يعتقد أنه فى محافظة النجف حيث مقر إقامته.

ونقل العراقى عن الصدر قوله: "أخذت اللقاح من أجل الشعب، فلا تخذلوني. هلموا لأخذ اللقاح جزيتم خيرا".

 

 

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بـ1058794 حالة، كما يعتبر الدولة الأولى عربيا من حيث عدد الوفيات جراء المرض بـ15433 حالة.

 

وتعتمد السلطات الصحية العراقية حاليا 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا وهى من صناعة شركة "سينوفارم" الصينية وشركتى "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية ومصل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المطور مع جامعة أوكسفورد، كما صادقت الحكومة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

 


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أخبار العراق

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