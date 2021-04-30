معلومات قانونية.. تعرف على الفرق بين الجنحة المباشرة ومحضر الشرطة

يتساءل بعض المواطنين عن الفرق بين الجنحة المباشرة، ومحضر الشرطة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين المصطلحين طبقاً للقانون.

ويقول المحامى خالد محمد، إن محضر الشرطة، يتمثل فى توجه المحامى بالتهمة المنسوبة بناءً على طلب المجنى عليه لقسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم، ومن ثم إحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق، وتحديد جلسة لنظر الدعوى، وتتم تلك الإجراءات خلال شهرين على الأقل.

وأضاف المحامى بالنقض، أن الجنحة المباشرة، يتوجه المحامى بناءً على طلب المجنى عليه، بإقامة الجنحة دون الإجراء للقسم، عن طريق صحيفة الجنحة وإثبات حقوق المجنى عليه، وتقوم النيابة بتحديد جلسة مباشرة دون التدخل فى الدعوى أو التحقيق فيها.