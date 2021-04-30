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مطرانية الجيزة: حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية التهم كافة محتويات المبنى

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:57 م
مطرانية الجيزة: حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية التهم كافة محتويات المبنى حريق الكنيسة
كتب محمد الأحمدى

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أعلنت مطرانية الجيزة، أن الحريق الذى نشب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، أسفر عن بعض الاختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما التهمت النيران كافة محتويات الكنيسة فى الأربع طوابق.

وأضافت المطرانية في بيان لها منذ قليل، أن حريق شب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة، وتم ابلاغ الأجهزة المعنية وقاموا بإرسال سيارات مطافي وقامت أهالي المنطقة فى مساعدة المطافي للسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن بعض الاختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى ولكن النيران التهمت كافة محتويات الكنيسة فى الأربع طوابق.

كان قد الحريق اندلع مساء اليوم داخل كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

كما قد دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مبنى وكنيسة مارمينا بالعمرانية.


كنيسة مارمينا

كنيسة مارمينا بالعمرانية

حريق كنيسة بالعمرانية

حريق كنيسة مارمينا

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