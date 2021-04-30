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مطرانية الجيزة تعلن السيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:01 م
مطرانية الجيزة تعلن السيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية حريق كنيسة مارمينا
كتب محمد الأحمدى - تصوير ماهر اسكندر

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أعلنت مطرانية الجيزة السيطرة على حريق نشب فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخه، مؤكدة عدم وجود إصابات حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوت وانصراف المصليين.

كان حريق اندلع مساء اليوم داخل كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

كانت قد دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد حريق داخل مبنى وكنيسة مارمينا بالعمرانية.
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (1)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (2)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (3)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (4)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (5)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (6)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (7)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (8)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (9)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (10)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (11)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (12)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (13)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (14)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (15)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (16)
 
حرق كنيسة مارمينا بالعمرانية (17)

 


كنيسة مارمينا

كنيسة مارمينا بالعمرانية

حريق كنيسة بالعمرانية

حريق كنيسة مارمينا

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