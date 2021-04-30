مطار مرسي علم الدولي يستقبل 42 رحلة طيران دولية خلال أسبوع

وأكدت مصادر سياحية لـ"اليوم السابع"، أن مطار مرسي على الدولي سيستقبل بداية من غدا السبت 42 رحلة طيران بواقع ارتفاع في الرحلات الوافدة من دولة التشيك بمعدل 4 رحلات لتصل 10 رحلا أسبوعيا قادمة من التشيك كذلك زيادة في الرحلات البولندي بمعدل رحلتين لتصل الي 14 رحلة أسبوعيا .

وأضافت المصادر أن كذلك ستصل الأسبوع المقبل 9 رحلات قادمة من المطارات الاوكرانية، و3 رحلات سويسرية، و2 من رومانيا واحدة من ملدوفيا وأخري من لتوانيا، بجانب رحلتين داخليتين تابعتين لشركة مصر للطيران .

من جانبه كشف آبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن مدينة مرسي علم استعدت مثل الغردقة لاستقبال السياحة الروسية، حيث تنفيذًا لتعليمات وزير السياحة ومجلس الوزراء تجري اعمال تطعيم جميع العمالة السياحية بمرسي علم بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف العماري، أن فنادق مرسي علم قامت بتجهيزات جديدة لها استعدادا لوصول السياحة الروسية مرة اخري وكذلك اعداد تشديدات علي تطبيق الاجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الوزراء ووزارة السياحة داخل الفنادق السياحية المختلفة .