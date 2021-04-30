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مدير إدارة الشواطئ ببورسعيد يكشف إجراءات إغلاق البلاجات فى شم النسيم

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:27 م
مدير إدارة الشواطئ ببورسعيد يكشف إجراءات إغلاق البلاجات فى شم النسيم إغلاق شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أجري "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مع طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم، الجمعة، للكشف عن إجراءات غلق الشاطئ، خلال احتفالات شم النسيم. 
 
وأكد "عثمان"، أنه سيتم إغلاق الشاطئ تماما أمام المصطافين في شم النسيم، تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.
 
 
وأشار مدير إدارة الشاطئ ببورسعيد، إلى أنه كان يتم تطبيق الإجراءات على رواد الشاطئ داخل الكافتريات بالتشديد على تطبيق التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات، وعدم الزحام والتجمعات، موضحاً أن هناك حملات يومية على مدار اليوم للجنة متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بتعليمات من المحافظ اللواء عادل الغضبان، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة كافة الأحياء والأجهزة الأمنية والمديريات المعنية.
 
وناشد مدير الشاطئ، أهالى بورسعيد بحماية أنفسهم ووطنهم والجلوس في المنزل خلال احتفالات شم النسيم.
 
إغلاق الشاطئ
إغلاق الشاطئ

 

إغلاق شاطئ بورسعيد
إغلاق شاطئ بورسعيد

 

إغلاق شاطئ محافظة بورسعيد
إغلاق شاطئ محافظة بورسعيد

 

طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ
طارق عثمان مدير إدارة الشاطئ

 

مراسل اليوم السابع مع مدير إدارة الشاطئ
مراسل اليوم السابع مع مدير إدارة الشاطئ

 


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شاطئ بورسعيد

إغلاق الشواطئ

شم النسيم

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