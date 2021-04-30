محافظ مطروح: استمرار إغلاق الشواطئ والمتنزهات فى شم النسيم

مطروح : حسن مشالي

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة، والمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافتيريات والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين، مع منع أى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين و الحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالتعاون في الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حرصا على سلامتهم، مع استمرار حملات التوعية والارشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.