محافظ كفر الشيخ يقود حملة ليلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية .. لايف

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصدت عدسة " اليوم السابع" حملة قادها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاجراءات الإحترازية، وإرتداء الكمامات، والجوانتيات، والتباعد الاجتماعي بالمقاهي، وشغل نسبة ال50%.

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق 9 محال ومطاعم، لمدد متفاوتة مما بين يومين لأسبوع، لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات، إضافة للزحام الشديد في المقاعد وعدم تطبيق التباعد الإجتماعي، كما ضبط المحافظ عدد من الشيش بأحد المقاهي، وحذر محلين بالتخلص من الشيش المعروضة بها .

وأهاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ، كما وجه بالتشديد على حظر اقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الإحتفالات في دور المناسبات ،والتعامل بكل حزم مع الكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيش والنرجيلة وتطبيق الغرامات المقررة، والغلق الفوري لمدة أسبوع، ومصادرة المستلزمات المستخدمة في المخالفات.

كما ترأست المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة ليلية على المطاعم والكافيهات، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات التفتيشية والصحي .

وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة ،ومصادرة 15 شيشة وغلق كافيتريا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .وغلق المحلات والمطاعم الغير ملتزمة بالاشتراطات للتأكد من ارتداء الكمامات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بحضور نواب رئيس المدينة ، المحاسب السيد عبد الستار ، المحاسب ، أحمد سلطان وفريق العمل المعاون لهم.



جانب من المضبوطات



شيش بمقهى



ضبط شيش بمقهى بدسوق