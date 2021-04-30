اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: وفرة كبيرة فى السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسواق

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:12 ص
محافظ كفر الشيخ: وفرة كبيرة فى السلع الغذائية والمواد الأساسية بالأسواق اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأسواق تشهد وفرة كبيرة فى السلع الغذائية والمواد الأساسية طوال شهر رمضان المبارك مؤكدا استمرار الدفع بالسلع الغذائية بالأسعار المناسبة فى الجمعيات الاستهلاكية والمعارض، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية، موجها رؤساء المدن ووكيل وزارة التموين بمتابعة الأسواق ومعارض أهلا رمضان.

 

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالمشاركات المجتمعية بمدنوقرى المحافظة والتى تقدم الوجبات المغلفة والمطهية ومعبأة بكراتين للصائمين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجاُ، مؤكداً أن مشاركة أبناء المحافظة على اختلاف أعمارهم، أمر يستحق التقدير والإشادة، إضافة للجمعيات الأهلية التى تساهم فى فعل الخير فى الشهر الفضيل، والتخفيف عن كاهل تلك الأسر.

 

 


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