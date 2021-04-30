محافظ البحيرة: تنفيذ 3 آلاف مشروع بـ56 مليار جنيه خلال عامين على أرض المحافظة

البحيرة فريق المحافظات

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة، عددا من قيادات الأوقاف وأئمة المساجد بمحافظة البحيرة بحضور الدكتور محمد أبو حطب - وكيل أوقاف البحيرة، لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء على حرص الدولة المستمر فى عمارة وبناء المساجد، مشددا على أهمية وضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمساجد والالتزام بكافة القرارات الواردة حرصا على أمن وصحة وسلامة رواد المساجد، كما أن المساجد تعد من أفضل الأماكن تطبيقا للإجراءات بالإضافة إلى دورها المستمر فى التوعية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى الدعوة الإلكترونية من خلال المواقع والصفحات الرسمية للوزارة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

ورحب المحافظ بالوزير على أرض المحافظة مقدما الشكر للوزارة ومديرية أوقاف البحيرة على دورها التوعوى والتنويرى ومواجهة الأفكار المتطرفة وكذا التصدى للفساد ومكافحته، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى تمت خلال العامين الماضيين فقط تجاوز تنفيذ أكثر من 3000 مشروع بتكلفة تجاوزت 56 مليار جنيه، وهو ما كان ليتحقق إلا بإرادة قوية وشعب واع فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

من الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى أبريل 2021 إنشاء عدد 217 مسجدا جديدا بنطاق محافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 375 مليون جنيه .