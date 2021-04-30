محافظ الإسكندرية يؤكد متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة

كتب محمد شرقاوى

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك متابعة لتنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، ومستمرين فى إغلاق كل الشواطئ والحدائق والمتنزهات وأى أماكن تسمح بتجمعات مع تطبيق الإجراءات احترازية وغرامات عالية، وجرى غلق 340 سنتر، و1100 محل.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها "مانشيت"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "عقوبة المخالفين، هى غلق المحل لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه، وثانى مرة يجرى غلق 15 يوما، وفى المرة الثالثة يتم غلق المحل لمدة شهر وتحولها عقوبة جنائية، لافتا إلى أنه جرى الغلق لعدد من المخالفين تجاوزنا 4 ملايين جنيه غرامات فى الفترة الماضية.



وتابع: "أى تجمعات سنجرى محاسبة وغرامات فورية.. ولدينا 66 شاطئا عاما أو خاصا أرسلنا لها جوابات رسمية بالتزام عدم نزول البحر.. والعجمى به عدد من الشواطئ تم عمل لهم محاضر كثيرة جدا واليوم عملنا إجراءات احترازية كبيرة جدا خوفا على المواطن.. ومنذ أكثر من 3 أشهر أعدمنا أكثر من ألفين شيشة فى من جميع الكافيهات ويتم اعدامها بالكامل".