محافظ أسوان: منع أى مظاهر للاحتفالات خلال فترة الأعياد المتتالية

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه فى إطار الإجراءات الإستباقية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أعطى توجيهاته المشددة لمنع أي مظاهر للإحتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال فترة الأعياد المتتالية وهى عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، على غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو، بالإضافة إلى الجزر النيلية، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، فضلاً عن المناطق التى تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.

وأشار اللواء عطية، إلى ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى والقاعات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من إنتشار فيروس كورونا.

وناشد المحافظ، المواطنين بالإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعى بتجنب الإختلاط والتجمعات الأسرية وغيرها للحفاظ على سلامتهم من أي إصابات.