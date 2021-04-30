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مجلس جامعة بنى سويف يوافق على المشاركة فى المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

الجمعة، 30 أبريل 2021 06:15 م
مجلس جامعة بنى سويف يوافق على المشاركة فى المرحلة الثانية من "حياة كريمة" الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 195، على مقترح كلية التربية بالمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي بالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس. 

 

وأكد الدكتور منصور أنه سيتم عقد ندوة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال شهر رمضان الكريم، وستقوم إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإلقاء الندوة في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي، وذلك انطلاقاً من مبدأ تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقرًا.

 

 


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