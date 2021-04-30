ما هو مستوى الأكسجين الطبيعى؟ تعرف على علامات تستوجب مساعدة مصابى كورونا

كتبت إيناس البنا

أصبحت مستويات الأكسجين المنخفضة بين مرضى كورونا سببًا جديدًا للقلق بين الخبراء الطبيين، حيث ترتفع الوفيات بسبب انخفاض تشبع الأكسجين يوميًا، لذا نعرض ما تحتاج لمعرفته حول نطاق تشبع الأكسجين الطبيعي.



مستوى الاكسجين الطبيعى

ووفقا لتقرير موقع "thehealthsite" ، كان أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لهذا الهجوم الفيروسي ضيق التنفس أو الحرمان الحاد من الأكسجين، وبدأ العديد من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد في تخزين أسطوانات دعم الأكسجين في المنزل، لكن السؤال الآن هو - هل يحتاج جميع مرضى COVID إلى دعم الأكسجين؟ الإجابة لا ، ليس كل مصابى كورونا عرضة لمواجهة نقص الأكسجين.

يقول الدكتور Randeep Guleria ، مدير معهد All India للعلوم الطبية (AIIMS) بالهند، أن الاستخدام الحكيم للأكسجين الطبي، مهم لمعالجة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومعرفة متى يكون الوقت مناسبًا لطلب المساعدة الطبية.

ما هو تشبع الأكسجين؟



يشير تشبع الأكسجين إلى النسبة المئوية للهيموجلوبين المؤكسج في دم الشخص الذي يتم نقله من الرئتين إلى أعضاء أخرى مختلفة من الجسم، وهذا هو الأداء الحيوي لبقاء الجسم والوصول إلى مستوى تشبع الأكسجين الطبيعي.

يعتبر الشخص بصحة جيدة عندما يكون مستوى الأكسجين أعلى من 94، الآن ، من بين المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا، لوحظ أن معظم المرضى الذين يعانون من حالات خطيرة يعانون من انخفاض مفاجئ في مستوى الأكسجين، بينما يتراوح المعدل الطبيعي بين 94-100.

عندما يكون مستوى الأكسجين لديك أقل من 90 ، يمكن اعتباره علامة تحذير على تدهور صحتك وهذا هو الوقت الذي يجب فيه طلب المساعدة الطبية.

يعتبر الأكسجين استراتيجية علاج مهمة لـ فيروس كورونا، ولكن إساءة استخدامه عامل مهم أيضًا، فإذا كان تشبع الأكسجين لديك هو 92 أو 93 أو 94 أو 95 أو أكثر من 96 ، فهذا يعني أن هناك كمية كافية من الأكسجين في جسمك (في الدم) وأن كمية كافية من الأكسجين تصل إلى أعضائك.

متى يحتاج مرضى كورونا فعليًا إلى دعم طبي؟



صعوبة التنفس ، ألم الصدر الحاد إشارات شائعة يمكن أن تخبرك أن مستوى الأكسجين لديك ليس طبيعيًا. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة ويمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى التدخلات الطبية.

كما أن تشبع الأكسجين مهم لأن هذا هو ما يساعد أعضائك على العمل بشكل صحيح، وفي حالة وجود نقص حاد في الأكسجين في جسمك ، فقد تفشل بعض أعضائك في الأداء.

كيف تعرف ما إذا كان مستوى الأكسجين لديك ينخفض ​​وأنك بحاجة إلى دعم طبي؟



فيما يلي بعض العلامات والأعراض التحذيرية:

-عندما يكون مستوى الأكسجين لديك أقل من 90 لأكثر من ساعة إلى ساعتين

-تلون مفاجئ في شفتيك أو وجهك

-ألم حاد في الصدر

-يمكن أن يؤثر فقدان مستوى الأكسجين أيضًا على تدفق الدم إلى الدماغ