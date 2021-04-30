وأضاف ماكرون - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الجمعة/ - أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ 50 عامًا سيتمكنون من التسجيل للحصول على جرعة بدءًا من الـ 15 من شهر مايو المقبل.



ويأتي الإعلان بعد يوم من تصريح ماكرون بأن بلاده من شأنها البدء في تخفيف حظر التجول المفروض ليلًا والسماح للمقاهي والحانات والمطاعم تقديم خدمات في مناطق مفتوحة خارجية اعتبارًا من الـ 19 من شهر مايو المقبل .



فيما أوضح أن الأمر مؤقت وقد يتم إرجاء تطبيقه بالمناطق التي أوشكت بها وحدات الرعاية المركزة على التشبع بالمرضى أو التي يتجاوز فيها معدل الإصابة بالفيروس حاجز الـ 400 حالة لكل 100 ألف نسمة.



وكانت الهند قد سجلت حتى الآن 5.57 ملايين حالة إصابة بالفيروس و103 آلاف و947 حالة وفاة بسبب (كوفيد-19) منذ بداية الجائحة.