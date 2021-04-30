لمرضى كورونا.. تعرف على أفضل وضعية نوم لتحسين نسبة الأكسجين فى الدم

كتبت هند عادل

نقص الاكسجين من أكثر المشاكل إزعاجا لمرضى فيروس كورونا، لما يصاحبها من أعراض صعوبة التنفس، ويجب على مريض كورونا قياس نسبة التأكسج في الدم عدم مرات خلال اليوم للتأكد من استقرار مستوياته في المعدلات الطبيعية وعدم انخفاضها عن 94%.

طرق تساعد في دعم الأكسجين بالمنزل



وفقا لموقع تايمز أوف انديا، تعتبر قراءات الأكسجين التي تقل عن 94٪ مثيرة للقلق والمرضى الذين يعانون من عدم استقرار قراءات الأكسجين في الدم، والذين يعانون من عدوى فيروس كورونا قد يحتاجون إلى دعم خارجي بالأكسجين والعلاج لاستعادة القراءات الحيوية، يمكن أن يكون النوم في وضعية الانبطاح طريقة جيدة أيضًا لتحقيق الاستقرار وتحسين قراءات الأكسجين.

يعتبر التنفس الذاتي وفقًا للخبراء مفيدًا للغاية لمرضى كورونا الذين يعانون من صعوبات في التنفس وعدم الراحة وضيق التنفس، لأنه يساعد في الحفاظ على مستويات الأكسجين والتشبع المثالية في الدم وتعزيزها، ويمكن إجراؤه 3 مرات في اليوم، ويعمل على توفير الراحة الفورية للمرضى الذين يعانون من أي مشكلة تتعلق بالأكسجين ، أو الذين يجدون صعوبة في البحث عن إمدادات الأكسجين والقياس بالتنفس الذاتي لأكثر من 30 دقيقة يمكن أن يعزز قراءات الأكسجين من 88 إلى 94 وما فوق.

وفقًا للأطباء، فإن المرضى الذين يعانون من أي نوع من الضائقة التنفسية أو مشاكل في التنفس يجب أن يتحولوا بسرعة وأن يناموا على بطنهم، وليس على ظهورهم، بحيث يستلقي المريض على وجهه.

للنوم في وضعية الانبطاح، يحتاج المرء إلى الكثير من الوسائد والاستمرار في تغيير الأوضاع كل نصف ساعة.

دليل خطوة بخطوة للقيام بالتنفس الذاتي



أول ما تحتاجه للتنفس والنوم هو الوسائد، والتي يجب أن توضع بطريقة واحدة أسفل العنق، واثنتان أسفل الصدر، ووسادتان موضوعتان أسفل الساقين.

- ابدأ بالاستلقاء على بطنك

-الاستلقاء على الجانب الأيمن

- الجلوس مع تمديد ساقيك أمامك

- الاستلقاء على الجانب الأيسر

ارجع إلى الاستلقاء على بطنك

تأكد من استمرار تبديل مواضع ، لكن لا تقضي أكثر من 30 دقيقة في وضع واحد يمكن أيضًا تعديل الوسائد لتناسب الضغط والراحة ، وفقًا لاحتياجاتك.