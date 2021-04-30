للمرة الأولى منذ تنصيبه.. نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي تسجل أقل من 30%

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كشف استطلاع للرأي في كوريا الجنوبية، أن نسبة التأييد لأداء الرئيس الكوري مون جيه-إن سجلت أقل من 30% للمرة الأولى منذ تنصيبه.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب، اليوم الجمعة، أنه وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "جالوب كوريا"على ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في جميع أنحاء البلاد، بلغت نسبة الآراء الإيجابية حول أداء الرئيس مون 29%، بتراجع قدره نقطتين مئويتين عن الأسبوع الذي سبقه، فيما ظلت نسبة الآراء السلبية حول أداء الرئيس مون دون تغيير عند 60%.



ويشهد الرئيس مون تراجعا مستمرا في نسبة تأييده منذ الأسبوع الأول من شهر مارس عندما بلغت النسبة 40%.



ومن بين أسباب الآراء السلبية حول أداء الرئيس مون، كانت "السياسة العقارية" (28%) و"الاستجابة غير الكافية لكوفيد-19"(17%) و"عدم وجود حل لمشاكل الاقتصاد والعيش" (9%).



وحسب الأحزاب السياسية، ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 33%، وظلت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بدون تغيير عند 28%.