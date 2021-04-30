اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن العاملين بشكل دائم والمؤمن عليهم فى مصر

الجمعة، 30 أبريل 2021 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن العاملين بشكل دائم والمؤمن عليهم فى مصر عمال بقناة السويس -أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة بمناسبة اليوم العالمى للعمل الذى يحتفل به فى 1 مايو من كل عام، ويستعرض "اليوم السابع" أهم تلك المؤشرات للعمالة المصرية.
 

س. لماذا يتم الاحتفال بعيد العمال فى هذا اليوم؟

ج. يعود عيد العمال في أصله لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل. 
 

س. كم يبلغ عدد المشتغلين بشكل دائم؟ 

ج. بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم  68.3% خلال عام 2020 من إجمالي المشتغلين ( 15 سنة فإكثر ) مقابل 66.2% خلال عام 2019 .  
 

س. كم نسبة المشتغلين وفقا للنوع" ذكور واناث"؟

ج. بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 65% ، بينما بلغت 88% للإناث خلال عام 2020 .
 

س. ما هي نسبة المشتركين في التأمينات الاجتماعية؟

ج. 44.7% نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبين الذكور 40.2%، بينما بلغت 71.4% للإناث خلال عام 2020 .
 

س. ما هي نسبة مشتركي التأمينات الاجتماعية في الحكومة والقطاع الخاص؟

ج. بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97.2% ، بينما بلغت 34.5% فى القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2020.

الاحصاء

اليوم العالمى للعمل

العمالة المصرية

مؤشرات العمالة

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