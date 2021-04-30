اليوم السابع
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كامالا هاريس تلخص أول 100 يوم لها داخل البيت الأبيض × 10 صور

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:37 م
كامالا هاريس تلخص أول 100 يوم لها داخل البيت الأبيض × 10 صور كامالا هاريس وجو بايدن
كتبت مريم بدر الدين

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لخصت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أول 100 يوم خلال تواجدها بمنصبها بعد الفوز فى الإنتخابات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أبرز 10 صور خلال أول 100 يوم لها داخل البيت الأبيض.

كامالا هاريس في اول 100 يوم (1)
 
كامالا هاريس في اول 100 يوم (2)
 
كامالا هاريس في اول 100 يوم (3)
 

وتظهر هاريس بالصور خلال مشاهدة الإحتفالات بيوم التنصيب في مبنى الكابيتول بالكونجرس الأمريكي في واشنطن، مع زوجها دوجلاس إمهوف، وصورة أخري مع الرئيس الأمريكي داخل سيارته، كما شملت الصور لقطة وقوف كامالا هاريس مع زوجها بصحبة الرئيس وزوجته أمام البيت الأبيض، وصورة أخري لها خلال تواجدها بمركز اللقاحات ضد فيروس كورونا.

كامالا هاريس في اول 100 يوم (4)

 

كامالا هاريس في اول 100 يوم (5)

 

كامالا هاريس في اول 100 يوم (6)

 

كامالا هاريس في اول 100 يوم (7)

يأتى هذا فيما، ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة أمام جلسة مشتركة للكونجرس، في حضور نائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وبسبب قيود كورونا، لم يكن هناك سوى عدد محدود من المشرعين في الغرفة، وكانت أيضًا المرة الأولى في التاريخ التي جلست فيها امرأتان خلف الرئيس في خطاب مشترك: نائبة الرئيس كامالا هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى.

كامالا هاريس في اول 100 يوم (8)
 
كامالا هاريس في اول 100 يوم (9)
 
كامالا هاريس في اول 100 يوم (10)

وركز خطاب بايدن على إنجازات الإدارة الأمريكية حتى الآن، وكشف النقاب عن المكونات الرئيسية لدفعه التشريعي القادم، وأعلن أن "أمريكا تتحرك مرة أخرى".

وبدأ تقليد أول 100 يوم فى رئاسة فرانكلين روزفلت، الرئيس الـ 32 للولايات المتحدة، لأن الإجراءات السريعة التى اتخذها فى الأشهر الأولى من فترته الرئاسية للتعامل مع الكساد العظيم جعلت إدارته معيارا للرؤساء الذين جاءوا من بعده.


كامالا هاريس

اول 100 يوم

جو بايدن

نائب الرئيس الامريكي

البيت الابيض

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