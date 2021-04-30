اليوم السابع
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قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يشن حملات مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:19 ص
قطاع التفتيش بالتنمية المحلية يشن حملات مفاجئة لمتابعة الإجراءات الاحترازية وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن قيام قطاع التفتيش بعدد من الحملات الليلية المفاجئة على مدار الأربعة أيام الماضية فى بعض الأحياء بالقاهرة والجيزة والقليوبية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية وغلق المحال فى المواعيد المحددة وعدم تقديم الشيشة والتباعد الاجتماعى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن الحملات المفاجئة تركزت بالقاهرة على أحياء المقطم والسيدة زينب والأزبكية ، وفى الجيزة بأحياء الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور والهرم وفى القليوبية على حيي شرق وغرب شبرا الخيمة ومركز ومدينة الخصوص، مشيرا إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات الخاصة بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وعلى رأسها تقديم المقاهي والكافيهات للشيشة وعدم الالتزام  بالتباعد الاجتماعى أو الالتزام بنسبة 50 % فى أعداد المترددين أو ارتداء الكمامات الطبية، وعدم التزام بعض الورش و المحال التجارية بمواعيد الغلق الصيفية المعلنة من الدولة.
 
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً رصد تراكم لكميات من القمامة والمخلفات فى أماكن متفرقة بتلك الأحياء مع وجود بعض الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين فى الشوارع والحركة المرورية وكذا انتشار للباعة الجائلين .
 
وأشار شعراوى إلى أنه وجه القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة التواصل مع المحافظات لإزالة كافة تلك المخالفات  التى تم رصدها بالأحياء المذكورة وشن حملات مكثفة لمنع تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والمطاعم المخالفة وإبلاغ الوزارة بما تم القيام به.
 
وجدد شعراوى، التأكيد على أن الوزارة ستقوم بتقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة الحالية وفقاً لجهودهم فى تطبيق الاجراءات الوقائية وتحقيق الإنضباط فى هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الاجراءات والعقوبات الصادرة فى هذا الشأن للحد من إنتشار فيروس كورونا .
 
وطالب وزير التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والمتابعة بالإستمرار فى المرور المفاجئ لمتابعة عدم تكرار المخالفات التى تم رصدها بمحافظات القاهرة الكبرى مرة أخرى وكذا المرور على محافظات جديدة .
 
كما وجه شعراوى، المحافظين بضرورة التنبيه على جميع رؤساء المراكز والأحياء والمدن والوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة خاصة بعد الإفطار وحتى السحور ومحاسبة المقصرين لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ القانون بكل حزم على المخالفين وتفعيل الغرامات الفورية وغلق المقاهى والمطاعم والكافتيريات المخالفة لاجراءات كورونا ومواعيد الغلق .
 
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا، مناشدا المواطنين بجميع محافظات الجمهورية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم، مؤكداً أن المواطن عليه دور مهم وكبير فى عدم مخالفة الاجراءات التى تتخذها الدولة.

التنمية المحلية

غرامة الكمامة

ارتداء الكمامة

كورونا

الوقاية من كورونا

اخبار مصر

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