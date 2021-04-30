اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 10:09 ص
خالد صلاح
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قرغيزستان تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها الاشتباك الحدودى مع طاجيكستان إلى 13 قتيلاً

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:00 ص
قرغيزستان تعلن ارتفاع حصيلة ضحاياها الاشتباك الحدودى مع طاجيكستان إلى 13 قتيلاً شرطة قيرغيزستان
كتب وكالات

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أعلنت قيرغيزستان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الاشتباك الحدودى بين قواتها والقوات الطاجيكية، إلى 13 قتيلاً فى الجانب القرغيزي، فى أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين الواقعين فى آسيا الوسطى واللذين يتنازعان السيطرة على أراض حدودية واسعة، بحسب "الشرق بلومبرج" .

 

وقالت وزارة الصحة فى بشكيك فى بيان، إنّ حصيلة الخسائر البشرية فى الجانب القرغيزي، فى الاشتباكات اليت وقعت، الخميس، بلغت 134 شخصاً، "بينهم 13 قتيلاً"، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

 

وتوصّل البلدان، الخميس، إلى هدنة، أنهت تبادل إطلاق النار الذى اندلع بين قواتهما حول جيب فوروخ الطاجيكى فى قيرغيزستان، وهى منطقة تشهد توتراً على خلفية قضايا تتعلق بالوصول إلى المياه بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين الفقيرتين.

 

 


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